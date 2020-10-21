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Barış Pınarı bölgesine ateş açan 9 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine taciz atışı yapan teröristlere karşılık verildi.
Açıklamada şöyle denildi:
"Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan terör örgütü PKK/YPG’ye ateş destek vasıtaları ile müdahale edilmiş, 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiştir."
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 10:02
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