Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine taciz atışı yapan teröristlere karşılık verildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan terör örgütü PKK/YPG’ye ateş destek vasıtaları ile müdahale edilmiş, 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiştir."