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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA]
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, sosyal medya hesabında yer alan duyurusunda, TBMM Hastanesinde COVID-19 testi yaptırdığını belirtti.
Yaptırdığın testin pozitif çıktığını vurgulayan Yayman, şu ifadeleri kullandı:
"TBMM Hastanesinde yapılan COVID-19 testim pozitif çıkmıştır. Çok şükür genel durumum iyi. Kendimi iyi hissediyorum. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Rabbim tüm hastalara şifalar versin. Dualarınızı bekliyorum."
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 00:40
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