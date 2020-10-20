AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, açık cezaevlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bostancı, açık cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere ilişkin, “Meclis iki artı iki aylık süreyle uzatımına sıcak bakıyor” dedi.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Meclis'in pandemi dolayısıyla açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinlerinin 2 ay daha uzatılmasına sıcak baktığını açıkladı. pic.twitter.com/FipK1hsEnp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 20, 2020

Bostancı açıklamasında, "Meclis, pandemi dolayısıyla Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığına, Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine açık cezaevinde bulunan mahkumların pandemi şartlarında ikişer ay izinli sayılmasına ilişkin geçmişte yetki vermişti. Kasım sonu itibarıyla bu yetki doluyor. Meclis, pandemi ortamı devam ettiği için bu yetkinin yeniden verilmesine sıcak bakıyor" ifadelerine yer verdi.