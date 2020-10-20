Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 16.00'da başladı. Yoğun gündem maddelerinin yer aldığı toplantı 3 saat 15 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmalarında gelinen son durum masadaydı.

KKTC'deki seçim sonuçları, Doğu Akdeniz'deki son durum ve Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı verdiği mücadelenin de görüşüldüğü toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor. https://t.co/J0geFYtxmk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 20, 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Öncelikle KKTC'nin Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı tebrik ediyorum. Türkiye bugüne kadar olduğun gibi bundan sonrada Kıbrıs'ın yanında olmaya devam edecektir.

Karadeniz'de doğal gaz keşfi

Fatih gemimiz önümüzdeki ay yeniden sondaja başlayacak. Elimizdeki veriler keşif haberleri alabileceğimizi gösteriyor.

Dünyanın son bir asrında bu uğrunda nice savaşlar çıkmıştır. Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın milletin geleceği için kullanılacaktır. Gazın sisteme verilmesiyle milletimiz daha iyi faydalanacaktır. Her kuruş milletimiz için harcanacaktır. Bir kez daha bu keşfin hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye kararlılık hedeflerine yürümeye devam ediyor. Tüm saldırıları boşa çıkarmayı başardık. Bölgemizdeki tüm krizleri sınırlarımız içine taşıma gayretleri oldu. Biz kendi çizdiğimiz yolda ilerlemeyi sürdürdük.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fatih gemimiz önümüzdeki ay yine Sakarya gaz sahasındaki Türkali-1 kuyusunda sondaja başlayacak. Elimizdeki veriler Türkali-1 kuyusundan da önemli ve verimli keşif haberleri alabileceğimize işaret ediyor.https://t.co/bKp3lMtZDY pic.twitter.com/SwJQWAzhE4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 20, 2020

Azerbaycan mesajı

Hakkın ve adaletin yanında yer almaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Gözünü ve kalbini bize çevirmiş her kardeşimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını gasplarına boyun eğmedik. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmasını destekliyoruz. Milletimizin istiklaline ve istikbaline uzanan her eli kıracağız.

Gerektiğinde canımız pahasına sahip çıktığımız bu coğrafyadan bizi tasfiye etme hayallerinden vazgeçmeyenlere daha çok kabuslar yaşatacağız.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerektiğinde canımız pahasına sahip çıktığımız bu coğrafyadan bizi tasfiye etme hayallerinden vazgeçmeyenlere daha çok kabuslar yaşatacağız.https://t.co/bKp3lMtZDY pic.twitter.com/nPM771OF5z — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 20, 2020

Darbe iması tartışmaları

Küresel ve bölgesel tüm dengeler yıkılıyor Türkiye yükselen yıldız konumundadır. Artık bu ülkede hiç kimsenin vesayeti milletin hakimiyetinin üzerine çıkamaz.

Kimsenin gücü tankların altına demokrasiyi çiğnetmeye yetmez.

Hükümet olarak sağlıktan eğitime her alanda hizmet ederken geleceğin vizyonunu da oluşturuyoruz. 2023'e 3 yıl kaldı. Siyasi ve ekonomik tuzakları ve sınamaları başarıyla atlattık. Türkiye bunca zamandır nice badireleri 2023 vizyonuyla aştı.

Karşımıza çıkanlar rüzgar gülü gibi başka yönlere istikamet açarken biz asıl yolumuzu hep açık tuttuk. Son dönemde hazırladığımı projeler sayesinde güvenle yolumuza devam ediyoruz.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz.https://t.co/bKp3lMtZDY pic.twitter.com/NrmjFj5AZW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 20, 2020

5 ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitim başlıyor

Ulaşım araçları başta olmak üzere çok sayıda insanın bir arada bulunduğu alanlarla ilgili denetimler devam edecek. Yerli aşıda 2 hafta içinde insan deneylerine başlanacağı görülüyor. Özellikle temaslı kişilerin takibi çok sıkı şekilde yapılacak. Hedefimiz önümüzdeki bahara kadar aşı çalışamalarını tamamlamak.

5 ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitim 2 Kasım'da başlayacak.

'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasında 2 milyar 80 milyon liralık kaynağı hane başı bin lira olarak dağıttık. 1 milyon 400 bin sigortalımıza prim desteği verdik.

Lisans öğrencilerine burs programı

Lisans seviyesindeki öğrencilerimiz için Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nı başlatıyoruz.

Ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz.

Lisans eğitiminin her seviyesindeki 1000 gencimiz, TÜBİTAK Enstitülerinde ya da TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev almak suretiyle bu programdan yararlanabilecek