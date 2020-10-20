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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Meslekten ihraç edilen FETÖ şüphelisi 2 komiser ve 1 muhasebeci Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
Edirne’nin Uzunköprü ilçesi yakınlarında yapılan trafik kontrolünde şüpheli bir otomobili durduruldu. Yapılan kontrolde araçtakilerin meslekten ihraç edilen FETÖ şüphelisi 2 komiser ile bir muhasebeci olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Cuma günü Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan ve meslekten ihraç edilen 2 eski hakim ve 2 savcı ise tutuklandı.
Etiketler: FETÖSon Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 17:41
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