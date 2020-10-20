Edirne’nin Uzunköprü ilçesi yakınlarında yapılan trafik kontrolünde şüpheli bir otomobili durduruldu. Yapılan kontrolde araçtakilerin meslekten ihraç edilen FETÖ şüphelisi 2 komiser ile bir muhasebeci olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Cuma günü Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan ve meslekten ihraç edilen 2 eski hakim ve 2 savcı ise tutuklandı.

