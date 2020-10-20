Haber Giriş: Kaynak: AA
Son 24 saatte bin 894 yeni hasta
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye'de son 24 saatte 1894 yeni hasta tespit edildi. 74 kişi vefat etti. İyileşenlerin sayısı ise 1512 oldu.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 565 COVID-19 testi yapıldı, 1894 kişiye hastalık tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1545 oldu, son 24 saatte 1512 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 306 bin 939'a yükseldi.
Sağlık Bakanı Koca, "Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için sarf ettiği gayreti biz de tedbirlere uymak için sarf etmeliyiz." açıklamasını yaptı.
Etiketler: Son Dakika KoronavirüsSon Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 20:10
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