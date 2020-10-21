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Dışişleri'nden Kızılay çalışanına saldırıya kınama
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in Aden şehrinde görev yapan Türk Kızılay yetkilisi Ali Can Budak’a gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Günümüzün en ciddi insani krizlerinden biriyle karşı karşıya bulunan dost ve kardeş Yemen halkının acılarının hafifletilmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla özveriyle çalışan Türk Kızılay personeline karşı gerçekleştirilen bu hain saldırının faillerinin biran önce yakalanarak, adalet önüne çıkartılmasını bekliyoruz” denildi.
Budak'a şifa Türk Kızılayı'na da geçmiş olsun dilekleri iletildi.
Etiketler: KızılaySon Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 10:19
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