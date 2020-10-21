Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Günümüzün en ciddi insani krizlerinden biriyle karşı karşıya bulunan dost ve kardeş Yemen halkının acılarının hafifletilmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla özveriyle çalışan Türk Kızılay personeline karşı gerçekleştirilen bu hain saldırının faillerinin biran önce yakalanarak, adalet önüne çıkartılmasını bekliyoruz” denildi.

Budak'a şifa Türk Kızılayı'na da geçmiş olsun dilekleri iletildi.

