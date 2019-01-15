İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkmenlere giden MİT tırlarının durdurulması ile ilgili soruşturmayı tamamladı.

“Operasyon Gülen’in talimatıyla planlandı”

Hazırlanan iddianamede, “tırları durdurun” talimatının FETÖ elebaşından geldiği belirlendi. İddianamede gizli tanık Bayrak’ın itirafları da yer aldı.

Örgütün yapılanmasında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görevli olduğunu belirten Bayrak, “Kara Kuvvetleri'nden sorumlu olan ali semerci bir toplantıda MİT tırları ile ilgili elebaşı Gülen'den ‘Bu şekilde bir duyum alınırsa bu araçların geçişine izin verilmemesi, araçların durdurulduktan sonra basın çağrılarak konunun medyaya servis edilmesi" şeklinde talimat geldiğini söyledi. Tırların durdurulması operasyonu Gülen'in talimatıyla planlandı.” dedi.

İhanetin planlamasını Nurettin Oruç yaptı

MİT tırlarına operasyon yapılmasına ilişkin kararlar, Diyarbakır'da kiralanan villada alındı. İhanetin planlamasını ise örgütün yöneticilerinden Nurettin Oruç yaptı. Oruç 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde yakalanmıştı.

FETÖ’nün yöneticilerinden biri olan Bayram Andaç da MİT’e yönelik operasyonu organize eden ekibin içinde yer aldı.

Andaç, Jandarma personeline ait fişleme bilgilerini Almanya’ya götürdü ve karşılığında oturma izni aldı.

Mahkemeye gönderilen iddianamede 23 şüpheli yer aldı. Bunlardan 8’i asker 15’i ise FETÖ’nün üst düzey yöneticisi.

Kaynak: TRT Haber