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Gündem
AA 10.11.2023 14:17

MİT, terör örgütünün kasasını etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın uyuşturucu ticareti ve kara para aklama faaliyetlerinin sözde sorumlusu Yadin Bulut'u Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütünün kasasını etkisiz hale getirdi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terörist Yadin Bulut, 2015'te PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katıldı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ile Hakurk-Avaşin'de faaliyetlerini sürdürdü.

Terör örgütü PKK/KCK'nın başlıca gelir kaynakları arasında bulunan uyuşturucu ticareti ile kara para trafiğini yöneten sözde sorumlulardan olduğu belirlenen Yadin Bulut, uyuşturucu sevkiyatı amacıyla harekete geçtiğinin öğrenilmesi üzerine MİT'in düzenlediği nokta operasyonla Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi.

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