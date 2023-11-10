Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bu tartışmada taraf değil hakem konumundayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'nci yılı dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında konuştu.

Devletin başı olarak, kurumlar arasındaki görüş ayrılığının bir anayasa ve sistem krizi haline dönüşmesinin önüne geçecek adımları süratle atacaklarını belirten Erdoğan, "Gerekirse anayasa ve yasa değişiklikleri dahil tüm yöntemleri kullanarak, tekrar böyle bir tartışmanın ortaya çıkmaması için gerekenleri yapacağız." dedi.

Erdoğan, "Hem yüksek yargı kurumlarımızın temsilcileriyle hem yetkinliği herkesçe kabul edilen hukukçularımızla görüşerek, meseleye bir hal yolu muhakkak bulacağız. Anayasa, 'devlet başkanı' sıfatıyla bize 'devlet organlarının uyumlu çalışmasını temin' görevi vermektedir. Biz bu tartışmada taraf değil hakem konumundayız" ifadelerini kullandı.