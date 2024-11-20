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TRT Haber 20.11.2024 14:13

MİT, siber suç ağını çökertti

MİT, yasa dışı yollarla ele geçirilen kişisel verileri örgütsel faaliyetlerde kullanan siber suç ağını çökertti. Düzenlenen operasyon sonucunda terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

MİT, siber suç ağını çökertti

Elde edilen verilerin, örgütün yurt içi ve yurt dışındaki unsurlarına aktarılarak, terör faaliyetlerine destek sağlandığı belirlendi.

Yurt dışı bağlantıları deşifre edildi

Operasyonla deşifre edilen suç ağının, yurt dışındaki platformlar üzerinden yasa dışı veri ticareti gerçekleştirdiği ve bu faaliyetlerin gizlenmesi amacıyla ileri teknoloji yöntemler ve teknikler kullandığı tespit edildi. Şüphelilerin, uluslararası suç ağlarıyla iş birliği yaparak elde ettikleri kritik bilgileri hem ekonomik kazanç elde etmek hem de Türkiye aleyhine faaliyetlerde kullanmak amacıyla değerlendirdikleri belirlendi.

Siber suçlarla mücadelede kararlılık

Yapılan çalışmalar sonucu, gençlerin son yıllarda siber suçlara artan bir eğilim gösterdiği ve bu durumun yasa dışı faaliyetlerde kullanılan ağlara katılımı önemli ölçüde artırdığı tespit edildi.
Ayrıca, terör örgütlerinin dijital platformları propaganda, istihbarat toplama ve yasa dışı gelir sağlama amacıyla kullandığı da belirlendi.

Bu kapsamda, Türkiye’nin siber güvenlik alanındaki caydırıcılığını güçlendirmek ve ulusal güvenliğini sağlamak adına operasyonlar kararlılıkla sürdürülüyor.

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