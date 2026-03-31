MİT Başkanı Kalın, Hamas heyeti ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Ankara’da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti ile bir araya geldi.

MİT Başkanı Kalın, Hamas heyeti ile görüştü

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Ankara’da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti ile bir araya geldi.

Yapılan görüşmede Gazze'de devam eden İsrail saldırıları ve süregelen insani krize değinildi.

Batı Şeria'da yaşanan yerleşimci terörü ve Kudüs’te Mescid-i Aksa'ya uygulanan kısıtlamalar gündeme geldi.

Hamas heyetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İsrail’in Gazze Barış Planı'nın birinci aşamasından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesinin sağlanması gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca Gazze Barış Planı’nın ikinci aşamasının uygulanmasına dair detaylı değerlendirmeler yapıldı.

Hamas heyeti, Türkiye’nin Gazze’de barışın sağlanması için bugüne kadar gösterdiği çabalar için Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkürlerini iletti.

