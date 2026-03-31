Gündem
TRT Haber 31.03.2026 20:31

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, hakkındaki tutuklama kararının ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak” ile “icbar suretiyle irtikap ve rüşvet alma” suçlarından tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak', 'icbar suretiyle irtikap ve rüşvet almak' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

İçişleri Bakanlığı Son Dakika Uşak
Bakan Fidan, Hamas heyeti ile görüştü
19:56
Bakan Fidan, Hamas heyeti ile görüştü
19:51
Pezeşkiyan'dan "Savaşı sonlandırmak için gerekli iradeye sahibiz" mesajı
19:41
Gayrimenkul satışları mercek altında: İlan fiyatı ile satış bedeli karşılaştırılacak
19:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı
19:24
İletişim Başkanlığı, ABD uçaklarının İncirlik Üssü’nü kullandığı iddialarını yalanladı
18:11
İstanbul'da kazada şehit olan polisimiz son yolculuğuna uğurlandı
Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı
Fergani'nin beşinci uydusu uzayda
