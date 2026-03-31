Gündem
TRT Haber 31.03.2026 18:46

İletişim Başkanlığı, ABD uçaklarının İncirlik Üssü’nü kullandığı iddialarını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "ABD’ye ait B-1B Lancer bombardıman uçaklarının İncirlik Hava Üssü’nde iniş ve kalkış yapmaya devam ettiği" iddialarının dezenformasyon içerdiğini açıkladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında "ABD'ye ait B-1B Lancer bombardıman uçaklarının İncirlik Hava Üssü'nde iniş ve kalkış yapmaya devam ettiği" yönündeki iddiaların yer aldığı belirtildi.

Söz konusu iddiaların dezenformasyon içerdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Paylaşılan görsel ve videolar eski olup, planlanmış rutin eğitim faaliyetlerine aittir. Güncel değildir. Mevcut bölgesel çatışmalarla da hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Geçmiş yıllara ait görüntülerin yeniymiş gibi servis edilmesi, Türkiye'nin bölgedeki barış odaklı duruşunu zedelemeye ve ülkemizi mevcut çatışmaların bir parçası gibi göstermeye yönelik kasıtlı bir algı operasyonudur. Vatandaşlarımızın, yetkili resmi makamlar dışındaki kaynağı belirsiz iddialara ve provokasyon amacı taşıyan manipülatif içeriklere itibar etmemeleri önemle rica olunur."

ABD İletişim Başkanlığı İran Son Dakika Dezenformasyon Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
İletişim Başkanlığının "Ayın Tarihi" dergisinin 2026 Mart sayısı yayımlandı
19:41
Gayrimenkul satışları mercek altında: İlan fiyatı ile satış bedeli karşılaştırılacak
19:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı
18:11
İstanbul'da kazada şehit olan polisimiz son yolculuğuna uğurlandı
18:29
ABD-İsrail, İran'da tarihi camiyi hedef aldı: 3 kişi hayatını kaybetti
18:56
İletişim Başkanlığının "Ayın Tarihi" dergisinin 2026 Mart sayısı yayımlandı
18:05
İran, bölgedeki ABD şirketlerini hedef alacak
Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı
Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı
Fergani'nin beşinci uydusu uzayda
Fergani'nin beşinci uydusu uzayda
