İletişim Başkanlığının "Ayın Tarihi" dergisinin 2026 Mart sayısı yayımlandı

İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, “Bağımlılıklarla Mücadelede Türkiye’nin Stratejik Seferberliği” başlıklı başyazısında, bir halk sağlığı sorunu olmanın ötesinde ekonomik kalkınmadan millî güvenliğe çok boyutlu bir stratejik mesele olan bağımlılıklara karşı, Türkiye’nin “Sağlıklı Nesiller, Güçlü Türkiye, Güvenli Gelecek” şiarıyla yürüttüğü seferberliğin başarısını ele alıyor.

Türkiye’nin terör ile eşdeğer gördüğü bağımlılıklarla mücadeleyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, dünyaya örnek olacak biçimde yürüttüğünü anlatıyor. Bağımlılığa karşı mücadelede en etkili silahımızın güçlü devlet geleneğimiz ve aile yapımız olduğBunun altını çiziyor.

Derginin “Ayın Dosyası” bölümünde devletin tüm kurumlarının eş güdüm ve toplumsal iş birliği içinde yürüttüğü bağımlıklarla mücadele stratejisi detaylı biçimde ele alınıyor. Dosyada, uyuşturucu, tütün, alkol ve davranışsal bağımlılıklarla mücadelede oluşturulan kurumsal yapı, sahada yürütülen etkin mücadele, danışma, tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları, erken müdahale mekanizmaları, iletişim faaliyetleri ile arz ve talep boyutunda öne çıkan uygulamalara yer veriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt içi programları ve gündeme yönelik önemli gelişmelerin kronolojik olarak sunulduğu “Türkiye” bölümünde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle “Vefa” bölümünde Cumhuriyet’in ilk kadın hekimi Safiye Ali anılırken, “Spor” bölümünde “Türk Sporunda Kadınların Temsili” başlığıyla geçmişten günümüze Türk sporunda öne çıkan kadın sporcularımıza yer veriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası diplomasi trafiği ve yürüttüğü telefon diplomasisinin anlatıldığı “Diplomasi” bölümünde, Türkiye’nin uluslararası arenadaki etkin diplomatik faaliyetleri detaylı bir şekilde gözler önüne seriliyor.

“Dünya” bölümünde dünya gündeminin önemli gelişmeleri ve uluslararası basında yayımlanan Türkiye ile ilgili haberlere yer verilirken, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında gelinen durum, “İran Savaşı: ABD-İsrail Saldırıları ve Gücün Sahadaki Sınırları” başlıklı yazıda değerlendiriliyor.

“Kültür ve Sanat” bölümünde bu sene 100. yıldönümü olan Bakü Türkoloji Kurultayı ele alınıyor.

Ayrıca bir mimari şaheser olan Ahi Şerafeddin Camii’ne yer veriliyor. “Arşivden” başlığı altında ise 14 Mart Tıp Bayramı’na atfen sağlık çalışanlarımıza ait fotoğraflar ile geçmişe doğru bir yolculuğa çıkılıyor.

İletişim” bölümünde, “CİMER’de Devletin Şefkatli Yüzü Kadın Kamu Görevlilerine Teşekkür”, “Dijital Egemenlik Perspektifinden ‘7 Nisan Kişisel Verileri Koruma Günü’ ”, “Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) 2026”, “Kadın, Toplum ve Gelecek Paneli”, “ ‘Hayata Dokunan Kadınlar’ Fotoğraf Sergisi”, “Basın Mensuplarıyla Buluşma Programı”, “Hafıza ve Hakikat: 28 Şubat ve Dezenformasyonlar Paneli”, “Basın Kartı Komisyonu Çalışmaları”, “Jeopolitik Dalgalanmalar Ortasında Transatlantik Güvenliği Toplantısı”, “Türkiye-NATO: Gelecek Perspektifleri Konferansı”, “Türkiye-NATO İlişkileri Konulu Yuvarlak Masa Toplantısı”, “Belirsizliği Yönetmek, Dönüşümü Yönlendirmek Dönüm Noktasında NATO Paneli” başlıkları bulunuyor.

“Yayın” bölümünde ise “Şu Boğaz Harbi: Tarihî Belgelerle Çanakkale Destanı” kitabı tanıtılıyor.

“Ayın Tarihi” Mart 2026 sayısına ulaşmak için tıklayınız.