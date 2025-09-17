Parçalı Bulutlu 22.6ºC Ankara
Gündem
AA 17.09.2025 19:34

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ahmed Şara ile Şam'da görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam'a gitti. Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi. Görüşmede; ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik meseleleri ve son gelişmeler ele alındı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ahmed Şara ile Şam'da görüştü

Güvelik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kalın ve Şara arasında yapılan görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik meseleleri ele alındı.

Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği, siyasi istikrarı ve toplumsal barışın öneminin altı çizilen görüşmede, Türkiye'nin her zaman Suriye'nin yanında olacağı bir kez daha vurgulandı.

Görüşmede, bölgesel güvenlik meseleleri ele alındı

Görüşmede, Suriye'nin yeni hükümetinin iç ve dış tehditlere karşı verdiği mücadeleye de değinilerek, Türkiye'nin, Şam yönetimine ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin de görüşüldüğü görüşmede, Suriye'de kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, sınır güvenliği ve gümrük kapıları, ekonomik şartların iyileştirilmesi ve Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine geri dönüşlerine yönelik meseleler de ele alındı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ahmed Şara ile Şam'da görüştü

ETİKETLER
Ahmed Şara DEAŞ İbrahim Kalın MİT Suriye
