Bakan Kacır: Tüm sanayi teknolojilerinde bağımsızlık mücadelesi veriyoruz

TRT'nin iletişim paydaşı olduğu TEKNOFEST, İstanbul'da ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da TRT Haber’in ‘TEKNOFEST Özel Yayını’nda soruları yanıtladı.

Bakan Kacır, TEKNOFEST'e gençlerin ilgisinin her yıl arttığını belirterek şöyle konuştu:

"TEKNOFEST'in bu kadar coşkuyla gerçekleşmesi mutluluk verici. Her zamanki gibi muhteşem başladık. Milletimizin teveccühüyle muhteşem başladık. 2018'den bu yana 8. yılımız, 13. TEKNOFEST'imizi gerçekleştiriyoruz.

"11 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladık"

Daha önce 4 kez İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de,Samsun'da, Gaziantep'de, Adana'da, Bakü'de ve Kıbrıs'ta TEKNOFEST'ler gerçekleştirdik. Her birinde bu muhteşem heyecanı ve coşkuyu milletimizle birlikte müşaade ettik. Bugüne kadar 11 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladık. Türk milleti gerçekten bağımsızlık aşkına sahip bir millet."

TEKNOFEST'in, "Milli teknoloji Hamlesi"ne sağladığı katkıya vurgu yapan Bakan Kacır, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin kritik teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştirme, kendi evlatlarının akıl teriyle üretebilme, ihraç edebilme yolculuğu, milletimizce en güçlü şekilde sahipleniliyor. TEKNOFEST kuşağıyla teknolojiyi kullanan değil, üreten ülke olacağız. Önümüzdeki dönemde kesintisiz enerji sunabileceğimiz yapay zeka veri merkezi endüstri bölgeleri inşa edeceğiz. Bilim insanlarının ve teknoloji girişimlerinin yararlanabileceği süper bilgisayar yatırımlarını da hızlandırıyoruz."

"TRT ailesine şükranlarımı sunuyorum"

Bakan Kacır, TEKNOFEST'e iletişim paydaşı olan TRT'ye de teşekkür etti.

"Sizlere ve tüm medya kuruluşlarımıza, paydaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. TEKNOFEST bugünlere gelebilmişse bunda sizlerin çok büyük bir payı var. Her yıl TEKNOFEST alanından yıl boyunca düzenlediğimiz yarışma finallerinden görüntüleri milletimizle buluşturuyorsunuz. Sizlerin buradaki bir gencin yolculuğunu milletimizle paylaşmanız sadece o genç için değil, onun izinden gidebilecek yüzbinlerce genç için çok anlamlı oluyor. O yüzden ben TRT ailesine şükranlarımı sunuyorum. "

Bakan Kacır, katil İsrail'in sivil teknolojileri kendi emelleri doğrultusunda acımasızca kullandığını vurgularak, şu değerlendirmeleri yaptı:

"İnsanlık 21. yüzyılda gördüğü en büyük zalimlerden birine, en büyük soykırımlardan birine şahitlik ediyor. Maalesef bugünün küresel sistemi bu zalimi, zulmü, soykırımı durduracakbir kuvvete görünen o ki sahip değil.

"İsrail, teknolojiyi acımasızca kullanıyor"

Zira bugünün küresel sistemi haklının güçlü olduğu bir sistem değil. Güçlünün haklı sayıldığı bir sistem. Evet, bir Birleşmiş Milletler var. Evet, çok sayıda uluslararası örgüt var. Biz inanıyoruz ki er ya da geç bu katil Netanyahu ve çetesi buralarda hesap verecekler ama görünen o ki bu küresel sistem masumun, mazlumun hakkını koruyacak bir noktada değil. Bizler şunun farkındayız: Savunma Sanayii elbette mutlaka tam bağımsız olmamız gereken bir alan ama görünen o ki sadece savunma sanayii değil, sanayinin, teknolojinin tüm alanlarında bir bağımsızlık mücadelesi vermek mutlak bir zorunluluktur bizler için. Zira tehdit, sadece geleneksel araçlarla ortaya konmuyor artık. Pek çok sivil teknoloji de maalesef silahlaştırılıyor.

"Sivil teknolojiler maalesef silahlaştırılıyor"

İsrail tüm sivil teknolojileri kendi emelleri doğrultusunda acımasızca kullanabiliyor. Sivil teknolojiler maalesef silahlaştırılıyor. Biz, sadece savunmada değil tüm sanayi teknolojilerinde bağımsızlık mücadelesi veriyoruz. Haberleşme, ulaştırma ve tarım teknolojilerinde mutlaka bağımsız olmalıyız. Türkiye'yi bağımsızlaştıracak yerli ve milli her girişimin yanındayız. Tüm alanlarda kendi teknolojimizi üretmeli ve kullanmalıyız. Yerli ve milli çözümleri ortaya koymak zorundayız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu anlayışla hareket ediyoruz.

"Birkaç saatte ilk bin T10F'in tamamı satıldı"

Bakan Kacır, hızlı teslimatı yapılacak ilk bin aracın tamamının birkaç saat içerisinde satıldığını söyledi.

"Togg bizim milli gururumuz, biz de tabi Togg'u çok güçlü şekilde teşvik ediyoruz, destekliyoruz. Dev bir üretim tesisimiz var, Gemlik'te Bilişim Vadisi'nde bir AR-GE merkezimiz var ve artık sadece T10X değil, T10F modelimizle de yollardayız ve artık pazartesi gunü itibari ile T10F satışları başladı. Ben dün merak ettim ilk gün satışlar ne düzeyde ilerliyor diye... Birkaç saatte en hızlı teslimatı yapılarak ilk bin T10 f aracının tümünün satıldığını öğrendim.Önümüzdeki dönemde inanıyorum ki B sınıfı platform, biraz daha küçük ve biraz daha düşük maliyetli üretilebilecek bir platform da yine milletimizle buluşacaktır."