Gündem
TRT Haber 17.09.2025 16:33

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, hakkında 'rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak ve zimmet' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması üzerine, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, 'rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak ve zimmet' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, hakkında 'rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak ve zimmet' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 16 Eylül 2025 tarih ve 2025/1310 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır." 

İçişleri Bakanlığı
17:18
Hindistan'ın Kerala eyaletinde bu yıl "beyin yiyen amip"ten 19 kişi öldü
17:17
Gazze'de can kaybı 65 bini geçti
16:47
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 10. toplantısını gerçekleştirdi
16:46
Özel Yetenek Sınavı tercih kılavuzunda engelli aday kontenjanı güncellendi
16:30
Tarihi Yağlıpınar Eski Camii'nde restorasyon çalışması başladı
16:16
Çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatı 120 lira oldu
Osmaniye'nin tescilli yer fıstığında hasat mesaisi başladı
Osmaniye'nin tescilli yer fıstığında hasat mesaisi başladı
