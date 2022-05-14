Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, ölülerin haysiyetini, ailelerinin ve Filistin halkının insani duygularını dikkate alarak keyfi tedbirlerini derhal durdurmasının zorunlu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail’in Ebu Akile cinayeti nedeniyle hesaba çekilmesi ve suça karışanların uluslararası adalete teslim edilmesi çağrısı yinelendi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hafız da yayımladığı açıklamada, Ebu Akile'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen cenazesi sırasında ortaya çıkan görüntülere tepki gösterdi.

İsrail polisinin Filistinli gazetecinin cenazesine müdahale etmesinin şiddetle kınandığı açıklamada, "Bu gibi saldırılar kabul edilemez, bir gerekçesi olamaz ve Filistin halkının haklarını çiğnemek anlamına gelir, Filistin topraklarındaki istikrarsızlığın artmasına neden olur" ifadesi kullanıldı.