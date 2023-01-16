Yargıtay kararının ardından dava dosyasının gönderildiği İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan tensip zaptında Pınar Selek ve Abdulmecit Öztürk "sanık", İsmet Çetinkaya, Zeynep Yarar ve Meral Aydın "katılan" sıfatıyla yer aldı.

Sanıkların suçunun "devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışmak" olduğuna yer verilen tensip metninde, katılan Zeynep Yarar'ın vefat ettiği kaydedildi.

Mahkeme heyeti, Pınar Selek'in yokluğunda tutuklanmasına ve hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi.

Genelge hükümlerine uygun olacak şekilde hazırlanacak kırmızı bülten formlarının doğrudan Adalet Bakanlığına iletilmesine hükmeden heyet, sanık Abdulmecit Öztürk hakkında ise tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasını karara bağladı.

Mahkeme, duruşmanın 31 Mart'ta yapılmasına karar verdi.