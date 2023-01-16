AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı saat 15.30'da başlayacak.

Seçim tarihinin öne çekilip çekilmemesi konusu öncelikli gündem başlıkları arasında.

Seçim tarihindeki olası değişikliğe ilişkin değerlendirme yapılacak.

Seçim beyannamesi şubat ayında açıklanacak

Toplantıda, AK Parti'nin seçim beyannamesine yönelik çalışmalar ele alınacak.

Şubat ayında tamamlanması beklenen beyannamenin aday tanıtım toplantısında açıklanması bekleniyor.

AK Parti MYK'da ayrıca 7'nci yargı paketi ve başörtüsüne anayasal güvence getirecek teklife ilişkin Meclis takvimi de görüşülecek.

Ömer Çelik basın açıklaması yapacak

MYK'nın ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının gündemi ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek.