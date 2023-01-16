Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 13:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti MYK bugün toplanıyor: Ana gündem seçim çalışmaları
[AA (Arşiv)]
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantının gündemindeki ilk başlık seçim çalışmaları olacak.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı saat 15.30'da başlayacak.
Seçim tarihinin öne çekilip çekilmemesi konusu öncelikli gündem başlıkları arasında.
Seçim tarihindeki olası değişikliğe ilişkin değerlendirme yapılacak.
Seçim beyannamesi şubat ayında açıklanacak
Toplantıda, AK Parti'nin seçim beyannamesine yönelik çalışmalar ele alınacak.
Şubat ayında tamamlanması beklenen beyannamenin aday tanıtım toplantısında açıklanması bekleniyor.
AK Parti MYK'da ayrıca 7'nci yargı paketi ve başörtüsüne anayasal güvence getirecek teklife ilişkin Meclis takvimi de görüşülecek.
Ömer Çelik basın açıklaması yapacak
MYK'nın ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının gündemi ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek.
Etiketler: AK Parti Recep Tayyip Erdoğan
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