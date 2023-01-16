Yozgat'ta temaslarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

İsveç'teki PKK rezaletine tepki

İsveç, sözlerinin gereğini yerine getirmedi. İsveç polisinin gözleri önünde yapıldı.

İsveç polisi buna izin verip izledi. İsveç bu eyleme katılan teröristleri yakalayıp yargıya teslim etmeli.

6'lı masaya tepki

6lı masa Anayasa’yı yok sayan bir değerlendirme yapıyor. Sanki parlamenter sistem varmış gibi değerlendirme yapıyorlar. Cumhurbaşkanı'nın yetkisi yasa ya da protokol ile sözle başkasına verilemez.

Cumhurbaşkanının yürütme görevi ortak kullanılamaz, bölünemez. Bunlar Anayasa’yı ihlal edeceğiz diyorlar. Bu kabul edilemez. Anayasa ortada. Dediklerini fiilen de yasa olarak da mümkün değil.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta soruları cevaplıyor. https://t.co/GzpZi1witl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 16, 2023

6'lı masada yetki karmaşası

Uzlaşma sağlanamazsa son sözü kim söyleyecek, karmaşa söz konusu. Bunlar kriz çıkarmayı, kaos çıkarmayı vadediyorlar. Emir eri, zayıf, kukla bir cumhurbaşkanı vadediyorlar.Milletimiz sandıkta kuklacılara gereken cevabı verecek.