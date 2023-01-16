Mehmet Şimşek, Sözcü Gazetesi'nde bugün hakkında çıkan haberi sosyal medya hesabından yalanladı.

Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Sözcü Gazetesi kaynaklı çeşitli platformlarda şahsıma atfedilen değerlendirme ve haberler kasıtlı ve hayal ürünüdür. Seçim atmosferine girilen şu ortamda aziz milletimizden istirhamım, doğrudan şahsımdan duymadığınız hiçbir habere lütfen itibar etmeyiniz."