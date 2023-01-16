Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, 17-18 Ocak'ta ABD'ye yapacağı ziyaret hatırlatılarak, F-16 süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu:

"F-16’da askeri müzakereler tamamlandı. ABD Savunma Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı'na gönderdi. Şimdi yönetim Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla gayriresmi bir şekilde Kongre'ye bildirimde bulundu. Her iki kanatta da Dış İlişkiler Komisyonu Başkanları ve de en tecrübeli üye dörtgüçlüye bildiriyor. Daha sonra buradan itiraz gelmezse bu süreç tamamlanıyor. Resmi bildirim oluyor. ABD Kongresinin, Başkan'ın bu yöndeki talebini yüzde 51 ile reddetme ihtimali var. Eğer bu olursa Başkan, tekrar gönderir. Eğer bu olursa bu kez üçte iki çoğunlukla reddedilmesi gerekir. Her düzeyde yönetimle anlaşmalar sağlandı ve özellikle yönetimin bunun sadece Türkiye için değil NATO için de önemli olduğunu vurgulaması da önemlidir. Burada tabi irade yönetimde. Yönetim işleyiş sürecinde kararlı durursa bir sorun yaşanmaz. Biz şartlı olarak bir ürün almak istemeyiz."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersekli mevkidaşı Turkoviç ile soruları cevaplıyor. https://t.co/GO7WU00pCj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 16, 2023

"ABD'nin dengelere dikkat etmesi gerekiyor"

Çavuşoğlu, Yunanistan'a F-35 verilmesi konusuna da değindi:

"Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde denge bozulmaya başladı. Kıbrıs'ta da Türk ve Rum kesimleri arasındaki denge bozulmaya başladı. ABD gibi bir müttefiğin bu dengelere dikkat etmesi gerekiyor. Yoksa kim hangi silahı kime satar bizim için önemli de değil. Önemli olan bizim gücümüz ne, biz çıkarlarımız için ne yapıyoruz, hangi adımları atıyoruz bunlar bizim için daha önemli."