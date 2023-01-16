Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 13:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İlan sayfaları doldu: EYT nedeniyle acil satılık
EYT düzenlemesi kapsamında, askerlik ve doğum borçlanması için çok sayıda kişi SGK’ya başvurdu. Bazıları, ödemelerini yapabilmek için Emlak ve ikinci el ürün satışı yapan sitelere ilan vermeye başladı. Başta otomobiller olmak üzere yayımlanan birçok ilanın başlığında, "EYT nedeniyle acil satılık" notu yer alıyor.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında çok sayıda kişi, askerlik ve doğum borçlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurdu.
Bazı kişiler, ödemelerini yapabilmek için, araç, arsa, cep telefonu veya bazı ev eşyalarını internetten satışa çıkardı.
Emlak ve ikinci el eşya satışı yapılan sitelerde EYT başlığıyla çok sayıda ilan yer alıyor.
EYT’den yararlanmak için askerlik veya doğum borçlanmalarını ödeyecek olanlar sadece arsa ve araç satışlarına başvurmuyor.
O ilanlardan birisinde gitar da ödemeye destek olması için sahibi tarafınadn satılığa çıkarılmış.
Düzenlemenin yakın zamanda tamamlanması beklendiği için, ilanların çoğunda da ‘acil’ ibaresi bulunuyor.
Kamera: Abdullah Cenk Şenoğlu
Etiketler: EYT
Sıradaki Haber
AK Parti MYK bugün toplanıyor: Ana gündem seçim çalışmaları
Yükleniyor lütfen bekleyiniz