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Gündem
TRT Haber 20.06.2025 11:30

Minguzzi Cinayeti Davasında ikinci duruşma

İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan sanıklar bir kez daha hakim karşısında. Mahkeme heyeti bugünkü duruşmada 2 sanık ve 7 tanığı dinleyecek.

Minguzzi Cinayeti Davasında ikinci duruşma

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davası devam ediyor.

2 sanığın 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava, Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Davanın üçüncü duruşmasında mahkeme heyeti 2 sanık ve 7 tanığı dinleyecek.

Bir önceki duruşmada mahkeme heyeti park yerinin görüntülerinin emniyet tarafından tespit edilerek yeni bilirkişi raporu hazırlanmasını istemişti.

Mahkeme, ara kararında sanıkların tutukluluk halinin devamına, tutuklanan iki şüpheli ve olayda kullanılan bıçakla ilgili yürütülen soruşturmaların akıbetinin sorulmasına hükmetmişti.

Olay yerinde keşif yapılması talebini reddeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 20 Haziran'a ertelemişti.  

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