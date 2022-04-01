Milyonlarca çalışanın beklediği düzenlemeler için 3 aylık yoğun çalışma başlıyor.

AK Parti, memur ve emeklinin temmuz maaşlarına eklenecek refah payı, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personele kadro, emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme konularında temmuz ayına kadar yoğun mesaide olacak.

Ek göstergeyle ilgili son toplantı mayıs ayı içinde gerçekleştirilecek.

Düzenlemelere ilişkin çalışmalar AK Parti'yle paralel olarak ilgili bakanlıklarda da yürütülecek.

Bu süreçte konuyla ilgili sendika, konfederasyon ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişareler hız kesmeden devam ediyor.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenlemeler ekonomi teklifi olarak birer birer Meclis'e sunulacak. Genel Kurul çalışmalarına ara verilmeden önce düzenlemelerin Meclis'ten geçerek yasalaşması bekleniyor.