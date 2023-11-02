Çok Bulutlu 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 02.11.2023 11:48

Milli Savunma Bakanlığı'nın mobil uygulaması hayata geçiyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni mobil uygulamasının önümüzdeki hafta hayata geçirilmesi planlanıyor. Uygulama ile resmi internet sayfasında yer alan içeriklerin yanı sıra, faaliyetler anlık olarak mobil cihazlar üzerinden sunulacak. 1853-1928 yılları arasında şehit olan askerlerin bilgisinin yer aldığı Şehit Bilgi Kapısı’na da erişilebilecek.

Milli Savunma Bakanlığı'nın mobil uygulaması hayata geçiyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki hafta içinde hayata geçecek Milli Savunma Bakanlığı Mobil Uygulaması ile artık Bakanlığın faaliyetleri anlık olarak mobil cihazlar üzerinden kamuoyunun bilgisine sunulacak.

Resmi internet sayfasında yer alan içeriklerin yanı sıra kullanıcıların anlık bildirimler ve duyurulara hızlı erişim sağlayabileceği mobil uygulamanın içeriği şöyle:

Hazırlanan story ve podcastlerle bakanlığın faaliyetleri anlatılacak, önemli günleri konu alan özel paylaşımlar yapılacak.

Şimdilik Anıtkabir ve Harbiye Askeri Müzesinde, önümüzdeki süreçte de bütün askeri müzelerde 360 derece sanal tur yapılabilecek.

Ayrıca birbirinden özel fotoğraflardan oluşturulmuş duvar kağıtlarına erişim sağlanabilecek. 

Personel ve öğrenci alım-temin faaliyetleri ile Askeralma işlemleri dahil önemli sınav ve başvuruların duyuruları takip edilebilecek.

1853-1928 yılları arasında şehit olan askerlerin bilgisinin yer aldığı Şehit Bilgi Kapısı’na erişilebilecek İlave özel içerikler de yer alacak.

Açıklamada, "Sonuç olarak dünyanın en güçlü ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, asil milletimizin sevgisi ve güveninden aldığı ilhamla, bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülkemizin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışmaya, üstlenmiş olduğu tüm görevleri, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da başarıyla yerine getirmeye devam edecektir" denildi.
 

ETİKETLER
Milli Savunma Bakanlığı
Sıradaki Haber
Hac kuraları çekildi: En yaşlısı 114 yaşında, en küçüğü 24 günlük
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:29
TBMM'de kan bağışı kampanyası başlatıldı
13:29
Gaye Erkan: Dezenflasyona başlama zamanı mayıstan sonra olacak
13:26
Uşak'ta yaklaşık 10 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi
13:22
Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi
13:21
İlkokuldayken Cumhuriyet'in 100. yılı için yazdığı mektubu 21 yıl sonra okudu
13:08
Malatya'da 69 bin 263 hak sahipliği başvurusu kabul edildi
İsrail'in Cibaliye'ye düzenlediği saldırının ardından
İsrail'in Cibaliye'ye düzenlediği saldırının ardından
FOTO FOKUS
İsrail işgalinin kanıt fotoğrafları
İsrail işgalinin kanıt fotoğrafları
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ