Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "(Münbiç) Bölgeyi silah zoruyla kontrol eden YPG/PKK'nın, bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisi yoktur." denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi;

"Münbiç’le ilgili gelişmeler kapsamında doğruluğu şüpheli bir takım açıklamalar yapılmaktadır. Bölgeyi silah zoruyla kontrol eden YPG/PKK terör örgütünün, bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisi yoktur. Tüm tarafları bölgeyi daha fazla istikrarsız hale getirecek kışkırtıcı eylem ve söylemlerden uzak durma konusunda uyarıyoruz. Konu tarafımızdan yakinen takip edilmektedir."

Kaynak: TRT Haber