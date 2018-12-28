Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilere açıklama yaparak Münbiç'teki gelişmeleri değerlendirdi.

Erdoğan, Münbiç’teki gelişmelerle ilgili Suriye’nin psikolojik bir eylem içinde olduğunu bildiklerini söyledi. Erdoğan, “İstihbaratla görüştük, kesinleşmiş bir şey yok.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin Münbiç'e yönelik psikolojik bir eylem içerisinde olduğunu biliyoruz. Fakat ortada henüz kesinleşmiş ciddi bir şey yok.https://t.co/awr0L9g0rK pic.twitter.com/uS2Gjh4unX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Aralık 2018

Bütün hedeflerinin burada YPG’nin gerekli dersi alması olduğunu belirten Erdoğan, bu konuda kararlılıklarının tam olduğunu ifade etti.

"Yarın sabah heyetim Moskova'ya gidecek"

Erdoğan, “Yarın sabah heyetim Moskova'ya gidecek. Dışişleri Bakanın riyasetinde Savunma Bakanım, İstihbarat Başkanım ve aynı zamanda özel temsilcim ve Büyükelçim dörtlü bir ekiple oraya gidecekler ve orada bu konuları etraflıca ele alacaklar.” dedi.

Sayın Putin ile hem telefon hem de bir Moskova veya Soçi ziyaretim olabilir. Bizim bunları (Suriye konusu) çok ciddi olarak ele almamız gerekiyor.

"Hedefimiz, oradaki terör örgütlerinin çıkmasıdır"

Suriye’nin bölünmesine karşı olduklarını dile getiren Erdoğan, “Hedefimiz, oradaki terör örgütlerinin çıkmasıdır. Örgütlerin çıkması halinde bize de yapacak iş kalmaz." ifadelerini kullandı.

"Benim kapım herkese açık"

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun randevu talebine de değinen Erdoğan, “Benim kapım herkese açık ama Bay Kemal’den izin alabilir mi bilmiyorum.” dedi.

Erdoğan, "Hedefimiz yarın Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızla birlikte inşallah ilçeleri de açıklamak." diye konuştu.

"Azerbaycan'da bazı olumlu gelişmeler var"

Pakistan'ın FETÖ kararına da değinen Erdoğan, "Yani FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu onlar da ifade ettiler. Bundan sonraki süreç, oradaki kapatılan yerlerin vakfımıza devri meselesi. Şimdi o başlıyor. Yine bu arada Azerbaycan'da bazı olumlu gelişmeler var. Onların da bu gelişmelerle birlikte müjdelerini bu akşam, yarın sizlere verebiliriz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu Pakistan kabul etti. Azerbaycan'da da bazı olumlu gelişmeler var. Onların da müjdelerini bugün yarın verebiliriz.https://t.co/awr0L9g0rK pic.twitter.com/G0WEmEcGYe — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Aralık 2018

Kaynak: AA