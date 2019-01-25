Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, MSB'nin Jandarma Genel Komutanlığının er ve erbaş ile askerlik yükümlüsü ihtiyacının karşılanmasına ilişkin süre 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

Kaynak: AA