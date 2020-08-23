Milli Savunma Bakanlığı 80 milyonu aşkın maske üretti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında bugüne kadar üretilen maske sayısının 80 milyonu geçtiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, Covid-19'un Türkiye'yi etkilemeye başladığı günden beri maske ihtiyacını karşılamak için Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ve askeri dikimevlerindeki personelin yüksek tempoda ve fedakarca çalıştığı belirtildi.
TSK’nın ihtiyaçlarının yanı sıra asil milletimizin ihtiyaçlarını karşılamak için de çalışan birimlerimizde 80 milyonu aşkın maskeyle birlikte 500 bini aşkın tulum ve 210 bin litreden fazla dezenfektan da üretildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 23, 2020
Üretimlerimiz kesintisiz devam ediyor.#MSB #TSK
Açıklamada, "TSK'nın ihtiyaçlarının yanı sıra asil milletimizin ihtiyaçlarını karşılamak için de çalışan birimlerimizde 80 milyonu aşkın maskeyle birlikte 500 bini aşkın tulum ve 210 bin litreden fazla dezenfektan da üretildi. Üretimlerimiz kesintisiz devam ediyor." denildi.
- 15:35
- 15:22
- 15:50
- 15:03
- 14:47