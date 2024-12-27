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TRT Haber 27.12.2024 06:26

Milli Savunma bakanlığı 151 personel alacak

Milli Savunma Bakanlığı, sürekli işçi statüsünde istihdam etmek üzere 151 personel alımı yapacak.

Milli Savunma bakanlığı 151 personel alacak

Milli Savunma Bakanlığı Ant Başkanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirmek üzere alacağı personel, İşkur üzerinden belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılacak.

Teknisyen, kalifiye işçi, şoför, güvenlik ve temizlik görevlisi olarak istihdam edilecek personelin 35 yaşını aşmamış olması gerekiyor.

Başvurular 27 ve 31 Aralık tarihleri arasında İşkur'un internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Yapılan sınav sonucunda başarılı olanların isimleri Milli Savunma Bakanlığı Ant Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden paylaşılacak.
 

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