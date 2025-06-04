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Gündem
AA 04.06.2025 14:32

Milli Savunma Bakanı Güler'den, NATO Daimi Temsilciliği'ne ziyaret

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin, Brüksel'deki NATO Daimi Temsilciliği'ni ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Güler'den, NATO Daimi Temsilciliği'ne ziyaret

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'e giden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahı'na gelişinde ilk olarak NATO Daimi Temsilciliğimizi ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı." ifadesi kullanıldı.

Bakan Güler, NATO Daimi Temsilciliği ziyaretinin ardından, NATO Türk Asker ve Temsil Heyet Başkanlığı'nı da ziyaret ederek, görevli personelle bir araya geldi.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Güler'den, NATO Daimi Temsilciliği'ne ziyaret

 

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Milli Savunma Bakanlığı NATO Yaşar Güler
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