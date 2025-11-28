Açık 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 28.11.2025 17:48

Milli Savunma Bakanı Güler, Tekvando Milli Takımını kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 24-30 Ekim 2025 tarihleri arasında Çin'de düzenlenen şampiyonada Dünya Şampiyonu olan Tekvando Milli Takımı ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Güler, Tekvando Milli Takımını kabul etti

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre; Bakan Güler, 24-30 Ekim 2025 tarihleri arasında Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda toplamda 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanarak tarihi bir başarı elde eden Tekvando Milli Takımını kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Güler, Tekvando Milli Takımını kabul etti

Kabulde, Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Milli Takım Antrenörü Uğur Güngör ve Tekvando Milli Takım Sporcuları yer aldı. 

Elde edilen başarıdan dolayı hem yöneticileri hem de sporcuları tebrik eden Bakan Güler, "Çin’deki yarışmada ülkemizi temsil ettik, bayrağımızı göndere çektik ve milli marşımızı da okuttuk. Onun için teşekkür ediyorum. Son yıllarda sporun her dalında büyük bir atılım yaptık ve Amerika, Kanada ve Meksika’daki olimpiyatlara kadar inşallah çok daha yeni sporcu kardeşimizi de aranızda göreceğiz. Bütün ülkemiz sporun her dalında gayretle çalışıyor" açıklamasını yaptı.

ETİKETLER
Tekvando Yaşar Güler
Sıradaki Haber
Dışişleri'nden İsrail'in Suriye'nin Şam kırsalında düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:21
Karadeniz'de KAIROS tankerine yangın
19:09
Rusya’da WhatsApp’ın kademeli olarak engellenmeye başladığı açıklandı
19:11
Numan Kurtulmuş: Şehitlerimizin ruhunu rencide edecek hiçbir şey olmayacak
19:06
Bakan Tunç: Çocukların suça sürüklenmesini önlememiz lazım
18:17
Gazneli Sultan Mahmud Türbesi yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
18:04
Bakan Fidan Almanya Federal meclis binasını ziyaret etti
El Salvador'da açılan Filistin Müzesi, Latin Amerika'nın ilk örneği oldu
El Salvador'da açılan Filistin Müzesi, Latin Amerika'nın ilk örneği oldu
FOTO FOKUS
Tuz Gölü'nde kırmızı alarm: 90 yılda yüzde 85 küçüldü
Tuz Gölü'nde kırmızı alarm: 90 yılda yüzde 85 küçüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ