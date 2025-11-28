Dışişleri'nden İsrail'in Suriye'nin Şam kırsalında düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, sosyal medya hesabından, İsrail'in Şam kırsalındaki Beyt Cin kasabasına yönelik saldırılarına ilişkin paylaşım yaptı.

Keçeli, paylaşımında "Suriye halkının özgürlüğüne kavuştuğu 8 Aralık’ın yıl dönümüne yaklaşılırken ve uluslararası toplumun Suriye’nin istikrarı paydasında buluştuğu bu dönemde İsrail, Şam kırsalındaki Beyt Cin kasabasına yönelik saldırılarıyla yıkıcı bir gündem izlediğini bir kez daha göstermiştir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in, Suriye'den kendisine yönelen herhangi bir tehdit bulunmamasına rağmen giriştiği askeri hareketlilik ve operasyonlarla Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğine, sivil halka ve bölgenin istikrarına tehdit oluşturduğunu belirten Keçeli, şunları kaydetti:

"Suriye Hükümeti ve halkının ülkede güvenlik, refah ve toplumsal barışı tesis etme gayretlerine engel olma amacı taşıyan İsrail’in saldırıları bir an evvel sona erdirilmelidir. Bu hususta uluslararası toplumun sorumluluk sahibi tüm üyelerine vazife düşmektedir."