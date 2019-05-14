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Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı ile İdlib'i görüştü
14 Mayıs 2019 Salı 11:34 - Son Güncelleme 14 Mayıs 2019 Salı 11:38
Milli Savunma Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü. Görüşmede İdlib'deki son gelişmeler ele alındı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.
Akar-Şoygu görüşmesinde, İdlib'deki son gelişmeler, bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirler ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.
Kaynak: AA
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