İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Akşener'in gündeminde yenilenen İstanbul seçimleri vardı.

Akşener, "Üzerinde tartışıp kavga edip zaman kaybetmek yerine hep birlikte gereğini yapacağız. Başımız dik alnımız ak adımlarımız metin ve kararlı bu yolu yürümeye hep birlikte devam edeceğiz. Bu kez sadece bir belediye başkanlığını değil yeninden millet iradesini kazanacağız. Gün yeniden millet iradesi yeniden milli hakimiyet ve yeniden hürriyet günüdür. Milletin kararının üstünde bir karar, millet iradesinin üstünde bir irade yoktur." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber