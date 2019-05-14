Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayi üretimi ile ilgili Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, sanayi üretimindeki pozitif trendin devam ettiğini söyledi. Albayrak, "Özellikle kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız paket ile sektörümüzdeki dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız." mesajını paylaştı.

Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor. Özellikle kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız paket ile sektörümüzdeki dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız. pic.twitter.com/N5roSQ5oxP — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 14, 2019

Albayrak'ın tweeti ile paylaştığı infografikte de "Sanayi üretim endeksi ve sanayinin alt sektörlerinde yaşanan gelişmeler ekonomimizde dengelenme sürecinin pozitif seyrini güçlendiriyor." ifadesine yer verildi.

Bakan Varank: Artışlar reel sektörün ekonomiye güvenini gösteriyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Twitter hesabından sanayi üretimi rakamlarını değerlendirdi.

Bakan Varank'ın açıklaması şöyle:

"Sanayi üretimi Mart’ta %2,1`lik artışla aylık bazdaki pozitif seyrini sürdürmeye devam etti. Pozitif seyre katkı sağlayan sermaye malları ve ara malı üretimindeki artışlar, reel sektörümüzün ekonomiye olan güvenini göstermesi açısından önemli. 2023’e kadar geçireceğimiz seçimsiz dönemde, katma değerli üretim öncülüğünde büyümek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bakanlık olarak açıkladığımız, 'Özel Endüstri Bölgeleri' gibi yeni projelerle üreten ve istihdam sağlayan sanayicimizin yanında durmaya devam edeceğiz."

Sanayi üretimi Mart’ta %2,1`lik artışla aylık bazdaki pozitif seyrini sürdürmeye devam etti.



Pozitif seyre katkı sağlayan sermaye malları ve ara malı üretimindeki artışlar, reel sektörümüzün ekonomiye olan güvenini göstermesi açısından önemli. pic.twitter.com/7bXNmWWBGe — Mustafa Varank (@varank) May 14, 2019

Kaynak: TRT Haber