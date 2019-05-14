Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, Uzman Çavuş Volkan Demirci'nin Türk bayrağına sarılı naaşı alana götürüldü.

Saygı duruşunun ardından şehidin özgeçmişi okundu.

Duadan sonra şehidin naaşı, silah arkadaşları ve polisler tarafından omuzlarda taşınarak tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu.

Törene katılan şehidin yakınlarını, Vali İdris Akbıyık ve komutanlar teselli etti.

Törene, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğu, vali yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Demirci'nin naaşı, Ordu'daki sis nedeniyle Samsun Çarşamba Havalimanı'na inen askeri uçaktan alınarak konvoy eşliğinde kara yoluyla Ordu'nun Çatalpınar ilçesindeki törenin yapılacağı futbol sahasına getirildi.

Buradaki törende, öz geçmişi okunan Demirci için dua edildi.

Bir yıl önce evlendiği öğrenilen Şehit Uzman Çavuş Demirci'nin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Gündoğdu Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin eşi Nurdan, babası Ümran, annesi Hacer Demirci ve diğer yakınlarının yanı sıra Ordu Valisi Seddar Yavuz, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız ve Metin Gündoğdu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA