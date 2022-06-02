Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 02:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanı Akar Romanya'ya gitti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti.
Bakanlıktan Bükreş'e yapılan ziyaretle ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de Romanya'ya hareket etti.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile resmî temaslarda bulunmak üzere Romanya’ya gitti.https://t.co/YuKXMqhEGJ#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/8wTQoVtNYy— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 1, 2022
Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı
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