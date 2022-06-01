EFES-2022 Tatbikatı aralıksız devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, dün başlatılan 'EFES-2022 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'na ilişkin yeni görüntüleri paylaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük planlı tatbikatlarından EFES-2022 Tatbikatı dün başlamıştı.
Milli Savunma Bakanlığı, tüm hızıyla devam eden tatbikatın yeni görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.
Bakanlığın paylaşımında, “Dün-Bugün-Yarın vatan için varız, millet için hazırız. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; EFES-2022 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı’na aralıksız devam ediyor. Kahraman Mehmetçiklerimiz tatbikat kapsamında bizleri gururlandıran Hava Hücum Harekatları icra ediyor” sözlerine yer verildi.
Dün-Bugün-Yarın vatan için varız,— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 1, 2022
Millet için hazırız!
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; EFES-2022 Birleşik, Müşterek Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatı’na aralıksız devam ediyor. Kahraman Mehmetçiklerimiz tatbikat kapsamında bizleri gururlandıran Hava Hücum Hârekatları icra ediyor.#MSB pic.twitter.com/RQdlqdhpPl
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