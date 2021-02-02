Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 00:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanı Akar Almanya'da
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya’nın Başkenti Berlin’e gitti.
Türkiye'den Almanya'ya yeni yılın ilk üst düzey ziyareti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafınfan gerçekleştirildi.
Bakan Akar, Almanya Savurma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ile görüşecek.
Gündemde Doğu Akdeniz var
Bakan Akar'ın ziyaretinde gündemdeki en önemli başlık Doğu Akdeniz bağlamındaki gelişmeler olacak.
Etiketler: Almanya Hulusi Akar Milli Eğitim Bakanlığı
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