İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Güney Kampüs önünde düzenlenen gösterilerde yapılan tüm uyarılara rağmen eylemi sona erdirmeyen 108, Rektörlüğü ablukaya almak suretiyle bina içinde bulunanların dışarıya çıkmasını engelleyen ve tüm uyarılara rağmen bu eylemlerden vazgeçmeyen göstericilerden 51 olmak üzere toplam 159 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Konu ile ilgili adli soruşturma başlatıldığı ifade edildi.