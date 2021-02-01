Milli Eğitim Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Bakan Ziya Selçuk'un 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarıyla ilgili basın açıklamasını yarın saat 10.00'da yapacağı duyuruldu.

Açıklama, frekans üzerinden ortak canlı yayınla paylaşılacak.