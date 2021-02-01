Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 23:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Selçuk yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarını açıklayacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın saat 10.00'da yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarıyla ilgili basın toplantısı yapacak.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Bakan Ziya Selçuk'un 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarıyla ilgili basın açıklamasını yarın saat 10.00'da yapacağı duyuruldu.
Açıklama, frekans üzerinden ortak canlı yayınla paylaşılacak.
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