Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 22:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Valiliğinden Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ilişkin açıklama
İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binasını ablukaya alan ve yapılan uyarılara itibar etmeyen göstericilerin, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle dağılmalarının sağlandığını açıkladı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binasını ablukaya alan ve aralarında öğretim üyeleri ile LGBT Kulüp üyesi öğrencilerin de bulunduğu bir grup göstericiye, üniversitenin özel güvenlik görevlileri tarafından eylemin sona erdirilmesi ve dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştur. Yapılan uyarılara itibar etmeyen göstericilerin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin müdahalesiyle dağılmaları sağlanmıştır."
Etiketler: Boğaziçi Üniversitesi
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