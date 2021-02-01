Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Cumhur İttifakı olarak bir anlayış birliğine varmamız halinde, önümüzdeki dönemde yeni Anayasa için harekete geçebiliriz." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa vurgusunun herkes için heyecan verici bir müjde olduğunu söyledi.

Gül, "Hukuk reformumuzun temel hedeflerinden biri olan yeni, sivil ve demokratik bir anayasayı hayata geçirmek; geleceğimize, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır." dedi.