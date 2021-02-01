Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 22:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Gül: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa vurgusu heyecan verici
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hukuk reformumuzun temel hedeflerinden biri olan yeni, sivil ve demokratik bir anayasayı hayata geçirmek; geleceğimize, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Cumhur İttifakı olarak bir anlayış birliğine varmamız halinde, önümüzdeki dönemde yeni Anayasa için harekete geçebiliriz." dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa vurgusunun herkes için heyecan verici bir müjde olduğunu söyledi.
Gül, "Hukuk reformumuzun temel hedeflerinden biri olan yeni, sivil ve demokratik bir anayasayı hayata geçirmek; geleceğimize, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır." dedi.
Etiketler: Abdulhamit Gül Adalet Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan
Son Haberler
- 23:33
- 23:25
- 23:10
- 22:56
- 22:39
Sıradaki Haber
Son 24 saatte 7 bin 719 yeni vaka
Yükleniyor lütfen bekleyiniz