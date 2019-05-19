Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençler, sporcular, öğrenciler ve Bakanlık çalışanlarından oluşan heyetle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Aslanlı Yol'da yürüyüşe geçen heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Buradaki törenin ardından Bakan Kasapoğlu, Misak-ı Milli Kulesi'nde bulunan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi

19 Mayıs dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

Tören kapsamında, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama tarafından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve gazi askerler katıldı.

Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları

Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları kapsamında, Onur Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün ve protokol üyeleri katıldı.

Törenin ardından, Atatürk'ün Samsun'da ilk adımı attığı yeri temsil eden Tütün İskelesi'ndeki programa geçildi. Deniz Kuvvetleri Atatürk Rallisi kapsamında İstanbul'dan 16 Mayıs'ta yola çıkan yelkenliler su takı ile karşılandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisinin geçişinin ardından, iskeleden bayrak çıkışı yapıldı.

Genç izciler, askerlerden Türk bayrağını teslim aldı. Ardından Uluslararası 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Türkiye ve Kulüpler Yarı Maratonu finaline geçildi.

19 Mayıs'ı deniz altında kutladılar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dalgıçlar, Milli Mücadele'nin 100. yılını deniz dibinde Türk bayraklarıyla kutladı.

İlçedeki bir dalış merkezinden 9 dalgıç, Dalyan Koyu açıklarında dalış yaptı. Dalgıçlardan üçü ise "Samsun'a çıkışın 100. yılında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz" yazılı pankartı açtı. Diğer dalgıçlar ise su altındaki pankartın önünde Türk bayraklarıyla "tören geçişi" yaptı.

19 Mayıs'ı deniz altında kutladılar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dalgıçlar, Milli Mücadele'nin 100. yılını deniz dibinde Türk bayraklarıyla kutladı.

İlçedeki bir dalış merkezinden 9 dalgıç, Dalyan Koyu açıklarında dalış yaptı. Dalgıçlardan üçü ise "Samsun'a çıkışın 100. yılında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz" yazılı pankartı açtı. Diğer dalgıçlar ise su altındaki pankartın önünde Türk bayraklarıyla "tören geçişi" yaptı.

19 Mayıs'ı zirvede kutladılar

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 5137 Doğa Kulübü ve Iğdır Üniversitesi Dağcılık Kulübü sporcuları, Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan Kızıldağ'ın eteklerinden tırmanışa başladı.

Sarp kayalıklar arasından zirveye ulaşan 14 sporcu, burada Türk bayrağı ve "Milli Mücadele'nin 100. yılı kutlu olsun" yazılı pankartlar açarak 19 Mayıs'ı kutladı.

Denizli'de 1919 öğrenci harmandalı oynadı

Denizli'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Protokol üyeleri, gençler, sporcular ve vatandaşların da katıldığı kortej, Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde Valilik önünden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar yürüdü.

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi, Gençliğin Ata'ya Cevabı ve şiirlerin okunmasının ardından halk oyunları ekipleri, bando takımları gösteriler sundu.

Denizli Valisi Hasan Karahan ve diğer protokol üyeleri, ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece alan milli sporculara madalya ve plaket verdi.

Kutlamalar kapsamında kentteki okullarda öğrenim gören 1919 öğrenci, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda harmandalı oynadı.

Pınar Baha Abalıoğlu Anadolu Lisesinde ise 500 öğrenci, "100. yıl ve 19 Mayıs 2019" koreografisini oluşturdu.

500 öğrenci ile '19 Mayıs' koreografisi

Pınar Baha Abalıoğlu Anadolu Lisesinde ise 500 öğrenci, "100. yıl ve 19 Mayıs 2019" koreografisini oluşturdu.

Kaynak: AA