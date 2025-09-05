Açık 25.7ºC Ankara
Gündem
AA 05.09.2025 18:57

Milli kamera ASELFLIR 600 Ankara'yı görüntüledi

Bayraktar AKINCI'ya entegre edilen, ASELSAN'ın geliştirdiği ASELFLIR 600 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi, yapılan uçuşta Ankara'yı görüntüledi.

ASELSAN'ın ilk kez temmuz ayında İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) vitrine çıkardığı ASELFLIR 600, Bayraktar AKINCI'ya entegre edildi.

Bayraktar AKINCI'nın ASELFLIR 600 ile Ankara'da gerçekleştirdiği uçuşta, Çelik Kubbe unsurları, Ay Yıldız Yerleşkesi, Anıtkabir, Kocatepe Camisi, Polatlı Kartaltepe Mehmetçik Anıtı ve Esenboğa Havalimanı havadan görüntülendi.

"Alanında dünyanın en yüksek performanslı kamerası"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ASELFLIR 600'ün çektiği görüntülerin bir ekibin alın terinin meyveleri olduğunu belirtti.

Alanında dünyanın en yüksek performanslı kamerası ASELFLIR 600'ün entegre edildiği Bayraktar AKINCI İHA'nın başkent semalarında olduğunu belirten Akyol, "Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve Baykar ekibine teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da IDEF 2025'teki açıklamasında, ASELFLIR 600'ü AKINCI'da denediklerini ve sistemin yurt dışı muadillerinden 2 kat daha iyi olduğunu ifade etmişti.

Ankara ASELSAN Yerli ve Milli Teknolojiler Baykar
