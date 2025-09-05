Bakan Tunç: Terörsüz Türkiye ile daha da güçleneceğiz

Temaslarda bulunmak üzere geldiği Hakkari'de Valiliği ziyaret eden Tunç, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ve il protokolüyle bir araya geldi.

Kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra yürüyerek kent merkezindeki Ulu Cami'ye geçen Tunç, yol üzerinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Cuma namazının ardından Hakkari Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'ne katılan Tunç, kentte bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Ocağında sevgi ve muhabbet kaynayanların şehrine muhabbetlerini göstermeye, birliği, beraberliği güçlendirmeye geldiklerini belirten Tunç, Hakkari'nin bugün üniversitesiyle, havaalanıyla, modern yollarıyla, hastaneleriyle ve temel attıkları Adalet Sarayı ile gelişen bir şehir olduğunu söyledi.

Adaletin, toplumsal huzurun ve barışın, insan haklarının teminatı olduğunu vurgulayan Tunç, 23 yıldan bu yana adaletin tecellisi için gerekli olan tüm unsurları hayata geçirmenin gayreti içerisinde olduklarını kaydetti.

"Hedefimiz, Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'yi daha yüksek standartlı demokrasiye kavuşturmak"

Mevzuatlarının toplumun ihtiyacına cevap verebilecek hale getirilmesiyle ilgili çok önemli mesafelerin alındığını ifade eden Tunç, bütün temel kanunları bu süreçte yenilediklerini, 23 yıldan bu yana ceza başta olmak üzere borçlar, ticaret ve iş kanunlarının tamamının bugünün ihtiyaçlarına uygun hale getirilmeye çalışıldığını belirtti.

Tunç, özellikle demokrasinin sancılı dönemlerinden kalan o acı hatıraları bir bir ortadan kaldırarak darbeci, vesayetçi anlayışı çöpe atarak Türkiye'nin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması için çok önemli mesafeler aldıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Darbe anayasasıyla yönetiliyoruz. Bu anayasanın demokratik hale getirilmesi, vesayetçi anayasadan arındırılması ve vesayetçi ruhun ortadan kaldırılmasıyla ilgili olarak çok önemli mücadeleler yaptık. Anayasamızda darbecilerin yargılanamayacağına yönelik maddeler, gerektiğinde sıkı yönetim ilan edilebileceğine yönelik maddeler, hepsi, milletimizin destekleri sayesinde kaldırıldı. Türkiye'nin demokratik hukuk devleti yolunda ilerlemesi anlamında çok büyük mesafeler aldık ve almaya devam ediyoruz. Hedefimiz, Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'yi daha yüksek standartlı demokrasiye kavuşturmak, temel hak ve özgürlükleri daha da güçlendirmek."

"Bin yıllık kardeşliğimize hançer vuruldu"

Terörsüz Türkiye'nin "Türkiye Yüzyılı"nın inşa sürecini daha da hızlandıracağını vurgulayan Tunç, "Terör hem büyük maddi kayıplara hem de büyük acılara neden oldu. 2 trilyondan 3 trilyona varan bir maddi kayıpla karşı karşıya kaldık. Eğer o maddi kayıp bu 41 yıllık dönem içinde gerçekleşmemiş olsaydı, o trilyonlar kaybedilmemiş olsaydı, bugün o kaynaklar ülkemizin refahı için harcanmış ve Türkiye'nin ekonomisi bugün kat kat daha büyümüş olacaktı. 10 yıllık bütçemize bedel bir bedeli maalesef teröre harcamak zorunda kaldık. Maddi kayıpların ötesinde en önemlisi binlerce insanımızı kaybettik. Bu ülke için faydalı olacak gençlerimiz maalesef dağlara çıkarıldı. Bin yıllık kardeşliğimize hançer vuruldu. İşte o hançerin çıkarıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Hep beraber bin yıllık kardeşliğimize vurulan hançerin çıkarılmasıyla birlik beraberliğimizi daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, "Terörsüz Türkiye" sürecine kolay gelinmediğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Geçen sene Ahlat'ta Sayın Cumhurbaşkanımız, 'İç cephemizi, birlik beraberliğimizi güçlendirelim, etrafımız ateş çemberi, savaşlar var. Ülkemiz bu savaşlardan olumsuz etkileniyor. Ekonomimizi güçlendirmenin, Türkiye'nin güçlü olmasının yolu, birlik beraberliği güçlendirmekten geçer.' demişti. Geçen sene de söyledi, bu sene de. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin grupta yaptığı konuşmadan, o çağrıdan sonra İmralı'dan yapılan açıklamalar ve terör örgütünün fesih kararı ve silahları yakmasıyla yeni bir döneme adım attık.

Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuda kurulan komisyonda milletvekillerimiz, milletimizin temsilcileri konuşuyorlar, görüşüyorlar, önümüzde atılacak adımlarla ilgili istişareler yapıyorlar. O istişareler neticesinde atılacak adımlar noktasında elbette ki birtakım tavsiyeler, kararlar olacak ve bu kararlar, tavsiyeler doğrultusunda da adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

"Bu süreci sabote etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz"

Bölge insanının bu konuda çok büyük mücadele verdiğinin altını çizen Tunç, buralara devletin yapmak istediği yatırımların engellendiğini, şantiyelerin basıldığını hatırlattı.

Tunç, 2002'de AK Parti'nin iktidarıyla Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını dile getirerek, "Ayrımcılığı ortadan kaldırdık. Temel hak ve özgürlükleri güçlendirdik. 'Hakkari'de de Bartın'da da üniversite olacak.' dedik. 'Hiçbir ayrım yapmadan, vatanımızın, 81 vilayetimizin her bölgesine eşit yatırım yapacağız, milletimizin ihtiyacını karşılayacağız ve milletimizin refahını artıracağız.' dedik ve büyük mücadele başladı." dedi.

Terörle mücadelede şehit ve gazilere minnettar olduklarını vurgulayan Tunç, bu birlik ve beraberlik görüntüsünün emanete sahip çıkıldığının göstergesi olduğunu ifade etti.

Türkiye'de teröre zemin hazırlayan bütün unsurları ortadan kaldırıp "Terörsüz Türkiye" sürecine gelerek yeni bir döneme adım attıklarını anlatan Tunç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceksek terörsüz inşa edeceğiz değerli Hakkarililer. Çünkü 41 yıldır 2 trilyondan fazla kaybımız önümüzdeki 41 yılda daha olursa o zaman kalkınmamız, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmemiz, Türkiye'ye kem gözle bakanlara karşı caydırıcı olmamız mümkün olabilir mi? Bu birlik ve beraberliğimizi bozdurmadan 'Terörsüz Türkiye' sürecini başarıya ulaştırmak zorundayız. Devletimizin tüm kurumları gerek istihbarat teşkilatlarımız gerek ilgili bakanlıklarımız, siyasi partilerimiz, tüm partilerimiz - bir iki istisna olabilir - onlar da süreç içinde durumu anlayacaklardır. Büyük mutabakat var. Bu büyük mutabakatı, bu fırsatı inşallah bu ülke en iyi şekilde değerlendirecek. Cumhur İttifakı'yla ve muhalefet partilerinin vermiş olduğu destekle ve büyük sorumluluk bilinciyle, meclisimizin de konuya el atmasıyla, sahip çıkmasıyla bu süreç inşallah başarıya ulaşacak."

Bu sürecin başarıya ulaşmasını istemeyen Türkiye düşmanlarının olduğunu, onların geçmişte bu ülkede hangi sıkıntılara yol açtıklarını bildiklerini belirten Tunç, "Onlara karşı gözümüz açık olacak. Onların Türkiye'deki piyonlarına, taşeronlarına karşı gözümüz açık olacak. Bu süreci sabote etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Bu süreci büyük titizlikle kuyumcu hassasiyetiyle inşallah başarıya hep beraber ulaştıracağız ve bu başarı milletimizin başarısı olacak. Bu başarı Hakkari'nin, bütün Türkiye'nin başarısı olacak. İşte bugün güzel çocukları gördük Hakkari'de, sohbet ettik. Onların hedeflerine ulaşması için şu anda sorumluluk sahibi olan herkes elini taşın altına koyarak çabasını en üst noktaya taşıyarak sürdürecek. Her biri, 'Doktor, öğretmen, hemşire olmak istiyorum.' diyor. Onların hayallerini karartmaya hiçbirimizin hakkı yok. İnşallah bu huzur süreci, bu Terörsüz Türkiye süreci kalıcı olacak ve bu başarı da milletimizin başarısının olacak." şeklinde konuştu.

"Her yıl karar sayısı artıyor"

Türkiye'de 2002'de 78 müstakil adalet binasının olduğunu, bu sayıyı 387'ye çıkardıklarını aktaran Tunç, 2025 yatırım programında da inşaatıyla, projesiyle toplam 68 adliye projelerinin bulunduğunu bildirdi.

Aynı zamanda etkin insan kaynağı ve insan kaynağını güçlendirme anlamında da çok önemli mesafeler aldıklarını ifade eden Tunç, şu bilgileri verdi:

"2002'de sadece 9 bin 349 hakim savcımız vardı. Bugün itibarıyla 25 bin 558 hakim ve savcımız var. Evet, yargının ağır bir iş yükü var. Bunu biliyoruz ama özellikle nereden nereye geldiğimizi görme bakımından bugün gelinen mesafeyi karşılaştırma önemli. Özellikle ülkemiz, yargı teşkilatımız 2015 ve 2016 yıllarında FETÖ yargısından arınma süreci yaşadı. Teşkilatın, görevde bulunan 12 bin hakim ve savcıdan 4 bini görevlerinden ihraç edildi. Aynı yıl İstinaf Mahkemeleri kuruldu. Dolayısıyla İstinaf Mahkemeleri kurulduğunda 3 bine yakın hakim ve savcımız yerel mahkemelerden istinafa geçti. Dolayısıyla yerel mahkemelerimizde sayı azaldı. Genç hukukçularımız hızlı şekilde yerel mahkemelerde görev aldılar ve şu anda tecrübe kazanmaya başladılar. Yavaş yavaş 1. sınıfa ayrılmaya, İstinaf Mahkemeleri'nde görev almaya ve İstinaf Mahkemeleri'ndeki yığılmanın da artık önüne geçmeye, yargı sürecini hızlandırmaya başladılar."

Bu durumun rakamlara da yansıdığını belirten Tunç, şöyle devam etti:

"Karar sayılarına baktığımız zaman 2023 yılında 12 milyon 517 bin karar vermiş yargı teşkilatımız. 2024'te bu sayı 13 milyon 896 bine yükselmiş. Her yıl karar sayısı artıyor. Derdest dosya sayısı şu an itibarıyla 11 milyon 478 bin. Devam eden dava sayısı. Derdest dosyadan daha fazla karar verildiğine göre biriken dosyaların da eritildiğini ve önümüzdeki süreç içinde gerek İstinaf'ta, gerekse Yargıtay'da, gerekse ilk derecede süreçlerin hızlandırıldığını hep beraber göreceğiz. Hakim ve savcı yardımcılığı sistemini başlattık. Şu anda 2 bin 75 hakim ve savcı yardımcımız görevlerine başlamış durumda. Eskiden adaylıktı, şimdi yardımcılığa dönüştü. Bu yardımcılar, hakim ve savcılarımızın yanında usta-çırak ilişkisi içinde mesleği öğrenecek ve kürsüye daha donanımlı hale çıkmış olacak."

İş yükünün yoğun olduğu yerlerde mahkemelerin sayısını artırdıklarını dile getiren Tunç, son 2,5 yılda açılan 2 bin 878 yeni mahkemeyle bu sayının 8 bin 898'e yükseldiğini, İstinaf Mahkemeleri'nde de kurulan 139 yeni daireyle bu sayının 639'a çıkarıldığını bildirdi.

Toplumsal barışa, uzlaşmaya hizmet eden alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin kapasitesini ve etkinliğini artırmanın gayreti içinde çalışmaları sürdüreceklerini anlatan Tunç, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Temelini atacağımız Hakkari Adalet Sarayı binamızın 21 bin 485 metrekare kapalı alanı olacak. 46 hakim savcı odası, 16 duruşma salonu var. Özellikle adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerimiz AK Parti iktidarında hayata geçirilen önemli bir proje. Şiddet mağduru kadınlarımız, çocuklarımız, adli desteğe ihtiyacı olan, dezavantajlı kesimlerimiz adliyenin kapısından girdiklerinde hemen Adli Destek Müdürlüğüne gitsinler. Orada her türlü yardım onlara yapılır. Vatandaşımız adliyenin kapısından girdiğinde burası 'Burada adalet tecelli eder.' güvenini verecek."

"Her noktadaki eksiklikler ilimizde tamamlanıyor"

Vali ve Belediye Başkan Vekili Çelik ise Hakkari'nin en huzurlu ve güvenli günlerini yaşadığını söyledi.

Kentte Türkiye Yüzyılı çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde oluşan bu adalet ve huzur ikliminin ilin en büyük sorunu olan işsizliğe çözüm olacağını vurgulayan Çelik, "Yatırımcıların, diğer insanların, müteşebbislerin, turizmcilerin Hakkari'mize gelmesi için de aslında temel bir gösterge ve dinamik olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sizlerin büyük gayretleriyle her noktadaki eksiklikler ilimizde tamamlanıyor. Temelini atacağımız burası, ciddi anlamda büyük hizmet olacak." diye konuştu.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu da "Adaletin daha etkin, daha erişilebilir ve daha güçlü şekilde tecelli edeceği yeni Hakkari Adalet Sarayı'nın temelini hep birlikte atıyoruz. Bu hizmetin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen başta Sayın Adalet Bakanımız ve katkı sunan tüm kişi ve kurumlara şükranlarımı sunuyorum. Temelini attığımız bu adliye binası inşallah adaletin simgesi, milletimizin güven kapısı ve geleceğe bırakacağımız en kıymetli eserlerden biri olacak." dedi.